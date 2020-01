Земетресение с магнитуд 7,7 в Карибско море между Ямайка и Куба, съобщи Геоложкият институт на САЩ.

Епицентърът е на 117 км северозападно от град Лусея в Ямайка, на дълбочина 10 км.

Издадено е предупреждение за цунами за Ямайка, Куба и Каймановите острови. Според експерти са възможни големи вълни на 300 км от епицентъра.

В "Туитър" бяха качени видеа, на които се виждат огромни дупки в земята след силния трус.

Cayman island after earth quake some parts of Jamaica and Cuba as well #earthquake pic.twitter.com/HCmp7oxmcW

More sinkholes appear in towns in Jamaica after a 7.7 magnitude earthquake strikes off the coast of Cuba and Jamaica. pic.twitter.com/b2yaVOHkMp