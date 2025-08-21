Продължава сондирането за нови източници, които трябва да увеличат водните количества. В домa за стари хора в плевенското село Бохот живеят около 50 потребители. Казват, че вода имат само по няколко часа сутрин и вечер и се справят изключително трудно. Николай Василев е в дома от 6 години.

„Който както намери – по кладенци, по извори, където има малки, поне за пиене. Трудно е и то доста трудно, ама няма как. Жеги големи, а и по кладенците няма вода. От един геран вадим по малко вода. Има хора, които са неподвижни – да се къпят с бързовари, колкото може, поне хигиената да се поддържа“, казва мъжът.

„Без вода какво можеш да направиш – нито да се измиеш, нито да сготвиш. Лоша работа. Наливаме си през деня вода. Аз си купувам минерална и не само аз“, обясни Венко Димитров – потребител в Дом за стари хора, село Бохот.

Снимка: bTV

Продължава и изграждането на проучвателен сондаж край село Ясен. Няма отговор дали и на каква дълбочина може да бъде открит годен за бита водоизточник. Сондата е стигнала на 25-ти метър дълбочина.

„Има доста – до 120-150 метра. Доста има още. Материалите са различни и различно върви. Никой не може да каже колко метра ще мине на ден – всеки ден е различно. Какво се очаква като количество? И това не може да се каже. Геодезистите казват – около 20 кубика на час“, заяви Калоян Христов – фирма изпълнител на сондажа.

А утре в Плевен е свикано ново заседание на областния кризисен щаб, на което да бъдат набелязани всички други мерки за преодоляване на водната криза.

