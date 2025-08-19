Ситуацията с водната криза в Плевен остава критична въпреки предприетите спешни мерки. Областният град е на ръба на обявяване на бедствено положение, след като близо 100 000 души са подложени на тежък воден режим. В някои райони чешмите са сухи с дни, а надеждите за промяна се свеждат до нови сондажи и благоприятна прогноза за дъжд.

В село Ясен край Плевен започна изграждането на проучвателен сондаж, който трябва да установи дали и на каква дълбочина може да бъде открит водоизточник с подходящи качества. Според експерти, ако се потвърдят очакванията, оттам може да се осигурят между 10 и 15 литра вода в секунда – далеч под необходимите количества за града.

„Недостигът е над 20 000 кубика дневно. Един сондаж няма да реши проблема“, заяви инж. Климент Тодоров, началник на ВиК-Плевен.

В същото време, дъждът, който падна в района снощи, не е бил в зоната на водохващане на р. Черни Осъм – основният източник на питейна вода за Плевен. Очакванията са евентуални валежи в следващите дни да помогнат, но дори и това няма да е достатъчно за трайно облекчаване на режима.

Градът страда не само от липса на източници, но и от остаряла водопреносна мрежа. По данни на местните власти, близо 80% от тръбите в Плевен са на над 40 години. Загубите по мрежата са огромни, а средства за подмяна досега не са били предвидени в нужния мащаб.

Гражданското недоволство расте. Само преди дни в Плевен се проведе мащабен протест, на който хората поискаха оставките на кмета и ръководството на ВиК-дружеството. Директорът Климент Тодоров обяви, че няма намерение сам да се оттегля, освен ако не му бъде поискана оставка от ресорното министерство.

Проблемът е, че районът, който основно захранва града и населените места, е подвластен на сушата. Няколкото сондажа, които предстои да се направят, ще облекчат само частично ситуацията, заявиха от ВиК. Основното решение засега остава подмяната на амортизираната мрежа, но не е ясно кога ще стартират ремонтите.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK