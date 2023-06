19-годишният Сюлейман, който загина в подводницата „Титан“ на път за останките от „Титаник“, е искал да постави световен рекорд по редене на кубче Рубик на най-голяма дълбочина. Това разказва майка му пред Би Би Си.

„Липсват ми наистина много“, казва Кристин Дауд, която губи и сина си, и мъжа си в океана.

Кристин и 17-годишната ѝ дъщеря Алина са били на борда на „Полярния принц“ – корабът „майка“ на „Титан“, когато разбират, че няма връзка с подводницата.

„Изгубихме връзка“ - това е изречение, което не искам никога да чувам в живота си. В първия момент не разбрах какво означава това, а след това всичко тръгна надолу“, казва Кристин Дауд.

Започва чакането и надяването.

„Всички си мислехме, че ще се върнат. Шокът беше забавен от около 10 часа – времето, в което се предполага, че може да изплуват на повърхността. Когато то изтече, започна шокът. Не точно шок, а притеснението и мислите за нещо лошо“, разказва майката на Сюлейман и съпруга на Шахзада.

Кристин не губи надежда почти през цялото време.

„Това беше единственото нещо, което ни държеше. Надявахме се и говорихме за нещата, които биха могли да направят членовете на екипажа, за да излязат на повърхността. Загубих надежда, когато минаха 96 часа, казваха, че има кислород за четири дни. Изпратих съобщение на семейството ми на брега, в което написах „Подготвям се за най-лошото“, казва тя в интервю за Би Би Си.

Дъщерята на Кристин – Алина, не губи надежда и след 96-те часа, докато не получават обаждане от бреговата охрана за намерени останки от подводницата.

В последните им моменти заедно, преди Сюлейман и Шахзада да се качат на „Титан“, семейството се е прегърнало и пошегувало.

