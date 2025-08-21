17-годишно момиче е убито жестоко в Дуйвендрехт, близо до Амстердам. Тялото е намерено в 4 часа сутринта в сряда от полицаи.
След обаждане от гражданин полицията е открила тялото, по което е имало следи от насилие.
На мястото е извършен оглед, тече разследване и от полицията отказват да дадат повече информация.
Издирват се свидетели, които да помогнат за разкриването на убийството.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK