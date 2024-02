Популярният модел и актриса Пунам Пандей предизвиква негативна реакция, защото фалшифицира смъртта си, за да привлече общественото внимание към рака на шийката на матката, съобщава Би Би Си.

В петък официалният акаунт на актрисата в Instagram публикува изявление, в което се казва, че 32-годишната актриса е починала от рак на шийката на матката. Ден по-късно в профила ѝ се появи видео, в който самата тя казва, че новината за смъртта ѝ е фалшива и е част от кампания за борба с онкологичното заболяване.

Това предизвика дебат относно етичните норми в онлайн рекламните кампании.

Публикацията за смъртта на Пандей подведе множество новинарски издания и те също съобщиха за смъртта й, в рамките на минути социалните мрежи се изпълниха с почит към актрисата.

„Да, фалшифицирах смъртта си, знам ли. Но изведнъж всички заговорихте за рак на шийката на матката, нали? Гордея се с това, което успяха да постигнат моите новини за смъртта ми“, каза 32-годишният модел пред своите 1,3 милиона последователи.

Пунам Пандей е родена в Канпур през 1991 г. и започва кариерата си на модел през 2010 г., а три години по-късно дебютира в боливудския филм "Наша". Тя се появява и във филмите "Love is Poison", "Malini & Co" и "The Journey of Karma" заедно с успешна кариера на модел.