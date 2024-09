9 души са ранени, след като на 17 септември покривът на парти лодка в Берлин частично се срути. Четирима от пострадалите са в тежко състояние, посочват от берлинската пожарна служба.

Причината за срутването на покрива на лодката не все още не са изяснени.

Около 120 гости са се намирали на борда на лодката, закотвена в река Шпрее близо до берлинския остров Фишер, когато покривът е паднал.

„Общо четирима души са били сериозно ранени, а петима души са били леко ранени и са били откарани в болница“, казаха от пожарната.

