Първият човек, имплантиран с чип от компанията Neuralink на Илон Мъск за компютърно-мозъчен интерфейс, се е възстановил след операцията и може да движи компютърна мишка само с мисъл, обяви предприемачът в понеделник, предаде Форбс.

Тази информация показва напредъка на компанията, докато разработва технология за възстановяване на изгубени способности като движение и зрение и подобряване на други като памет и интелигентност.

„Напредъкът е добър. Няма нежелани странични ефекти. Пациентът може да движи курсор само с мисълта си“, обясни Илон Мъск.

Тестовете целят пациентът да успее да направи възможно най-много „натискания на бутона“ на мишката. Мъск уточни, че множество действия като задържане на бутон, докато курсорът се движи, могат да бъдат ключови за отключване на различни действия на компютър.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.