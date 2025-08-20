dalivali.bg
Продължаваме промяната и БНБ в задочен сблъсък

Причината – изявление на политическата партия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:32 ч. 20.08.2025 г.

Прави се опит за за политическа намеса спрямо Българската народна банка, се казва в позиция на финансовата институция. Причината – изявление на „Продължаваме промяната“.

„Българската народна банка оценява тази позиция като недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната.“

Допълват, че чрез своя председател политическата партия изисква от БНБ да разкрие банкова тайна извън предвидения в закона ред и издаване на актове без правно основание:

„Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна. Искането за разкриването ѝ извън нормативно установения ред представлява грубо нарушение на закона и на правилата за защита на тайната. (…) Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда“.  

 

Асен Василев: Опитваме се да махнем Борисов и Пеевски от КПК, като осветим всички безобразия

 

По-рано днес политическата партия разпространи прессъобщение, в което пишеше:

„Българската народна банка (БНБ) е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство, заявяват от „Продължаваме промяната“.

От партията посочват, че това става известно от отговор на БНБ на официално искане за информация от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

 

ПП-ДБ подготвят нов протест през следващата седмица

 

Към съобщението до медиите от „Продължаваме промяната“ прилагат писмото на Асен Василев до БНБ, отговора на Централната банка и прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г.

TW FB M
