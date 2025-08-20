61-годишен мъж загина при инцидент на най-високия връх в Германия - Цугшпице, пише ДПА, като се позова на полицията.

Мъжът е германец, който е живеел в Испания. Той е бил с още трима души на хребета Юбилаумсграт вчера, когато е станал инцидентът.

По този хребет минава открит, дълъг планински маршрут, свързващ високия 2962 метра Цугшпице и връх Алшпице и завършващ на планината Хохбласен.

Мъжът е паднал от около 400 метра височина по стръмен и скалист терен. След това лекар от спешна помощ само е констатирал смъртта му.

Тялото на мъжа е било отнесено от полицията с помощта на хеликоптер и двама планински водачи.

