Най-новите филми на режисьорите Педро Алмодовар, Арно Деплешен, Кен Лоуч и братя Дарден са сред продукциите, включени в основната конкурсна програма на кинофестивала в Кан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

19-те филма, които ще се съревновават за наградата "Златна палма", бяха оповестени от президента на фестивала Пиер Лекюр и фестивалния директор Тиери Фремо.

Наблюдателите с интерес очакваха дали в селекцията ще попадне новият филм "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино с Леонардо ди Каприо и Брад Пит. Лентата, която все още е в "процес на монтиране", не се споменава сред селектираните. Организаторите обаче си запазват правото да добавят филм в последния момент.

Испанецът Педро Алмодовар, който през 2017 г. беше председател на фестивалното жури, се завръща с новия си филм "Болка и слава" с Антонио Бандерас в главната роля.

Осем години след като филмът му "Дървото на живота" спечели "Златна палма", режисьорът Терънс Малик ще участва в надпреварата със "Скрит живот".

Британският ветеран и двукратен носител на "Златна палма" Кен Лоуч е включен в конкурсната програма с филма "Sorry We Missed You".

Братя Дарден, също двукратни носители на "Златна палма", ще се съревновават с новото си предложение "Младият Ахмед".

Три години, след като грабна Голямата награда на кинофестивала в Кан с "Това е краят на света", режисьорът от Квебек Ксавие Долан ще се съревновава за "Златна палма" с филма си "Матиа и Максим".

Основната конкурсна програма включва също френския режисьор Арно Деплешен с филма "Рубе, светлина".

Четири от 19-те продукции, които ще си оспорват приза "Златна палма", са режисирани от жени. Сред тях са френските режисьорки Селин Сиама с "Портрет на младо огнено момиче" и Жустин Трие със "Сибил".

Извън конкурсната програма ще бъде прожектиран филмът "Рокетмен" на режисьора Декстър Флечър, вдъхновен от живота на големия британски певец Елтън Джон.

Видният френски кинодеец Клод Льолуш, чийто филм "Един мъж и една жена" е отличен със "Златна палма" през 1966 г., се завръща с продължението му "Най-хубавите години в живота". Продукцията, главните роли в която отново се изпълняват от Жан-Луи Трентинян и Анук Еме, ще бъде показана извън конкурсната програма.

Седемдесет и второто издание на кинофестивала в Кан ще бъде открито на 14 май с филма "Мъртвите не говорят" на Джим Джармуш, който също е в конкурсната програма.

Проявата ще продължи до 25 май. Председател на журито ще бъде мексиканският режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту.

Използвани са материали на БТА