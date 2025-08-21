13-годишно момиче от Молдова е настанено в отделението по "Реанимация" в болницата в Бургас след инцидент на плаж в "Слънчев бряг", съобщи полицията в морския град.

Детето е било на плажа заедно със семейството си. По техния разказ то влязло в морето, но е съборено от вълните, като е потънало за кратко време.

Вероятно е получило паническа атака, последвана от гърч. Момичето е транспортирано по спешност до областния център Бургас, където е настанено в болница на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота.

Инцидентът е станал малко преди 18 ч. в сряда, 20 август.

Вчера в морето край плаж "Силистар" се е удавил мъж на 41 години от София, съобщиха още от вътрешното ведомство. Тялото му е откарано за извършването на аутопсия.

Мъжът е загубил живота си в неохраняема зона. В същия ден още двама души са загинали, добавиха от полицията.

Жена от София на 72 години се е удавила в района на къмпинг "Каваци - Юг", а тялото на 35-годишен турист от Чехия е извадено от морето край северния плаж в Приморско.

