Мъж на 59 години се удави в морето при Попския плаж край Царево, съобщи БГНЕС.

Той влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.

Полицията е сигнализирана около 15:30 часа във вторник. Удавникът е от пернишкото село Дивотино.

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

