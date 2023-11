Бурята „Киаран“ връхлетя Северна Европа със силен вятър и проливен дъжд. Стихията уби един човек във Франция и затвори летища, железопътния, фериботния транспорт и училища.

1 милион и 200 хиляди домакинства останаха без ток. Десетки фериботни и влакови маршрути бяха преустановени, а в Париж парковете и градините бяха затворени.

Стихията удари и британските Нормандски острови, където поривите на вятъра надхвърлиха 144 км/ч, съобщи Ройтерс. Трима души са били откарани в болница, а други 32 са били евакуирани от домовете си, посочи правителството на Джърси в изявление в социалните мрежи.

Всички автобусни превози на острова са преустановени до второ нареждане. Метеорологичната служба на Джърси издаде червен предупредителен код за вятър, предупреждавайки за силни валежи и наводнения по крайбрежието.

Властите във Финистер, Бретан, призоваха хората да останат по домовете си и да избягват ветровете. Поривите достигнаха скорост от 207 км/ч, което доведе до съобщения за 20-метрови вълни край брега.

Latest peak wind gusts forecast for the most intense Atlantic storm #Ciaran of the season so far. Maximum wind gusts could exceed 200 km/h (125 mph)! Maps via @Windycom pic.twitter.com/xAasx7XdVr