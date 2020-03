Разрастването на епидемията от COVD-19 на Стария континент събира евролидарите за извънреден Европейски съвет, в който ще участва и премиерът Бойко Борисов. Срещата ще е неприсъствена, а с видеоконферентна връзка.

Ще бъдат обсъдени и евентуалните икономически загуби за Европейския съюз от заразата.

Като превантивна мярка сесията на евродепутатите беше преместена от Страсбург в Брюксел, а времето на работа беше съкратено.

Междувременно днес стана ясно, че председателят на Европейския парламент Давид Сасоли ще работи от вкъщи през следващите 14 дни. Причината е, че е бил на посещение в Италия на 7 и 8 март.

#COVID19 obliges us to be responsible and cautious. Following the latest measures in Italy, I will fulfil my role as President from my home in Brussels, as a precautionary measure, in line with the 14 days indicated by the @Europarl_EN health protocol https://t.co/9YIntFZamx pic.twitter.com/6TFyW2op1p