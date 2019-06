Град с огромни размери удари южните части на Словения във вторник вечерта, причинявайки значителни щети.

В социалните мрежи се появиха снимки на големите късове, като някои хора ги сравняват с размерите на портокал, а други - на яйце.

Just received a photo from a friend. Hail in its full power. Luckily I have a new helmet to test.#hailstorm pic.twitter.com/3XPNQM4opJ — Ducati rider sLOVEnia (@ducatislovenia) June 11, 2019

Словенският национален спешен център съобщи, че са нанесени значителни щети в Кочеве и Черномел, както и в Рибница и Кудрезица.

Според медиите в Любляна 79 пожарни бригади са помагали на местното население в засегнатите райони.

Huge supercell brought giant hail to south Slovenia yesterday. Hail was captured by Marko Korosec (https://t.co/dZLEcHcfCb). This huge storm is also visible on our radar composite: https://t.co/paJ2kE2YGH - white core indicates the occurrence of hails. pic.twitter.com/Xbli1vhKnh — Ventusky (@Ventuskycom) June 12, 2019

Бурята от Словения застигна и Северна Хърватия, където градушка удари в късните следобедни часове вчера Горски Котар. Голяма гръмотевична активност е била регистрирана в района на община Брод Моравице, където е паднал град с големината на юмрук. Градушката е унищожила посевите и е нанесла щети на къщите и автомобилите в района.