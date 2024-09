Дълго ще се говори за концерта на Ед Шийрън в София. Британецът пя пред 60-хилядна публика и направи грандиозен спектакъл с музикалните си изпълнения и светлинно шоу на сцената.

Неговото поведение беше скромно и ненатрапчиво, но енергията му обгръщаше всичко. През по-голямата част от концерта изпълнителят беше сам пред публиката – със своите китари и луупър педал. Сам правеше своето шоу – с чистата си комуникация, контакт с феновете и истории за своите песни.

Той показа, че е движен от емоциите, от преживяванията, от срещата си с хората, от загубите. Неговият път е посока на израстване, на любов към музиката, която се превръща в любов за споделяне, в страст, която поразява.

Ед Шийрън започва музикалната си кариера с участия в лондонските пъбове, а днес е обичан от милиони фенове в цял свят. Първоначално е отхвърлян от професионални съдии, но британецът успява да утвърди себе си.

В музиката му се съчетават елементи от рок, ритъм и блус, поп, хип-хоп и фолклорни мотиви.

Албумите му през годините носят имена на математически символи, които обединява в настоящето си турне +–=÷×.

The Mathematics Tour е четвъртата концертна обиколка на Ед Шийрън. То започна на 23 април 2022 г. в Дъблин, Ирландия, и е планирано да приключи на 7 септември 2025 г. в Дюселдорф, Германия – след 149 концерта.

Според изпълнителя всеки математически символ е свързан с определен период в живота му. А критиците казват, че албумите му обгръщат Обединеното кралство като буря.

Ед произхожда от творческо семейство - родителите му са в света на изкуството, а брат му е композитор. Самият той е насърчаван към музиката от малък.

Роден е 17 февруари, 1991 година, в английския град Хелифакс.

Започва да пее в местната църква от четиригодишна възраст, а на 11 години свири на китара. Пише текстове на песни, докато е още в гимназията. Влиза в Националния младежки театър в Лондон.

Ед разкрива, че певецът и текстописец Деймиън Райс е бил огромно вдъхновение за него.

„Бях само на около 11 или 12 години, когато видях Деймиън да свири и тази нощ буквално промени живота ми. Вдъхнови ме по начин, чието усещане аз се надявам да предам на някой друг“, казва британецът.

В по-ранните си години той издава няколко самостоятелни албума, а през 2008 г. започва да свири в малки зали и автобуси в Лондон. Изнася стотици концерти, подгрява и утвърдени изпълнители от различни жанрове.

През 2008 година година Ед се явява на прослушвания за Britannia High, които са показани и в телевизионния ефир.

Снимка: БГНЕС

Въпреки че впечатлява съдиите с гласа си, според тях той не притежава всички умения, които те търсят.

През 2010 година Шийрън привлича по голямо внимание с изпълнение на песента You Need Me, I Don't Need You, споделена онлайн в британската хип-хоп платформа SB.TV .

Песента e комбинация от стилове, включва акустична китара и музика, възпроизведена от характерния за Ед Ширън лууп педал, с който той може да записва и възпроизвежда в реално време.

Снимка: БГНЕС

Песента се превръща в хит. По-късно същата година той се присъединява към турнето на рапъра Example като поддържащ музикант.

Междувременни излиза сингълът му The A Team, която прави нов пробив. Певецът споделя, че парчето е написано, след като той посещава приют за бездомни и чува историите на някои от тя.

Песента бързо се изкачва в класациите и следва договор със звукозаписно студио.

Снимка: Getty Images

Първият си студиен Шийрън, + (Plus) издава през 2011 г., а малко след това получава и първата си номинация за „Грами“ за сингъла The A Team, който беше номиниран за песен на годината.

През 2014 г. Шийрън издава втория си студиен албум × (Multiply).

A през 2017 година албумът му ÷ (Divide) очарова публиката и критиците. През 2018 г. британецът спечели „Грами“ за най-добър поп вокален албум, а оглавилият класациите сингъл от албума, Shape of You грабва приза за най-добро поп соло изпълнение.

Следват множество награди и дълги турнета.

Снимка: Getty Images

През 2021 година Ед издава албума си „=“ (Equals).

„Това е любимият ми албум, толкова се гордея с него. Благодаря на всички прекрасни хора, които работиха по него с мен. Към феновете - надявам се да го харесате толкова, колкото и аз, беше дълъг път до този момент“, коментира изпълнителят за него.

A през май 2023 година Ед Шийрън прикючва със своите математически уравнения с последния си албум Subtract. Критиците го определиха като изпълнен с дълбок смисъл, но обгърнат в скръб.

Снимка: Getty Images

Милиони копия от албумите на Шийрън се продават по целия свят, което го прави един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена.

Снимка: Getty Images

Влиянието му се простира отвъд собствената му музика. Той е написал и сътрудничил на многобройни хитове за други изпълнители, което допълнително показва неговата гъвкавост като автор на песни.

Шийрън е известен и с филантропията и участието си в различни благотворителни каузи. Той продължава да разширява границите на съвременната музика, като същевременно остава верен на корените си на акустичен изпълнител, затвърждавайки наследството си като един от определящите музиканти на своето поколение.