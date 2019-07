Кралица Елизабет връчи мандат на Борис Джонсън като премиер на Обединеното кралство.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X

В първата си реч като министър-председател Борис Джонсън обеща, че Великобритания ще излезе от Европейския съюз на 31 октомври.

Той също така заяви, че е необходимо да бъде сключена нова сделка за брекзит.

„Трябва да се гледа напред в бъдещето и възможностите след излизането, а не към рисковете", категоричен е новият британски премиер.

„Дойде време да действаме и да променим страната към по-добро", заяви Джонсън.

"We in this government will work flat out to give this country the leadership it deserves"



Boris Johnson says work "begins now" as he enters 10 Downing Street as UK PM for the first time



Latest updates: https://t.co/WK9cAm5PAZ pic.twitter.com/BjIwxqLdlo