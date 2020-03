Италия предприе безпрецедентни марки, като постави под карантина цялото население и го призова да не напуска домовете си. До крайната стъпка се стигна, след като седмици наред епидемията от новия коронавирус не може да бъде овладяна. Снимки на пустите обичайно препълнени с хора градски площади се появиха в социалните мрежи и информационните агенции. Пътуванията в страната са силно ограничени, като се допускат само с основателна причина.

"Всеки преценява ситуацията по свой собствен начин. За едни е ужасяващо, умират хора, падат по улиците. За други няма такова нещо като вирус. Населението е разделено на три групи. Едните хора са в паника, другите неглижират ситуацията, има и трети, като мен, които се опитват запазят спокойствие и да действат адекватно", каза Мирослава Цанова, която работи в Милано.

Тя обясни, че ако човекът в тежко състояние, е в реанимация. Ако не е в тежко състояние, е под домашна карантина, без право да излиза от вкъщи.

Как се живее в огнището на коронавируса в Европа – чуйте разказа на Мирослава Цанова, която работи в Милано.