Кола се удари в оградата на Белия дом във Вашингтон. Шофьорът е задържан, съобщиха от „Сикрет сървис“. Няма ранени хора.

Инцидентът е станал малко преди 18 ч. местно време. Президентът Джо Байдън не е бил в сградата.

На място са извикани екипи на полицията и пожарната и службата за спешна медицинска помощ на окръг Колумбия, за да разчистят автомобила.

Служители на правоохранителните органи съобщиха за CBS News, че шофьорът е мъж, за когото се смята, че има психични проблеми.

По случая се води разследване. Засега не се уточнява дали става дума за инцидент, или за умишлено деяние. Според „Сикрет сървис“ няма постоянна заплаха.

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm