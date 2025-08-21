dalivali.bg
София
сега Слънчево 32°
16 Незначителна облачност 33°
17 Незначителна облачност 33°
18 Незначителна облачност 32°
19 Слънчево 31°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от парите си

През 2021 сме били по-доволни от финансовото си състояние

Снимка: Евростат

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:43 ч. 21.08.2025 г.

Жителите на Европейския съюз са определили финансовото си положение през 2022 г. със средна оценка от 6,6 по десетобалната скала, сочат публикуваните днес най-нови данни на Евростат.

В сравнение с 2018 г. удовлетвореността на хората от финансовото им състояние се е подобрила с 0,1 пункта, а спрямо 2013 г. – с 0,5 пункта, отчита европейската статистическа агенция.

За сравнение, средната оценка на удовлетвореността от живота на жителите на ЕС през 2022 г. е била 7,1.

Сред страните от ЕС в България населението е считало финансовото си състояние за най-лошо, като средната оценка на българите през 2022 г. е била 4,6 от 10. През 2018 г. населението на България е оценявало финансовото си положение с оценка от 4,3, а през 2013 г. - с 3,8 от 10.

Сред останалите страни от ЕС най-недоволни от финансовото си състояние пред 2022 г. са били жителите на Гърция (5,3), Хърватия (5,7) и Словакия (5,8).

Най-доволни от финансите си са били хората във Финландия (7,6), Нидерландия (7,6) Швеция (7,4) и Австрия (7,3). В проучването няма данни за Германия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню
Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг

Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг
Нови нарушения на Георги Семерджиев, преместен е в друг затвор

Нови нарушения на Георги Семерджиев, преместен е в друг затвор

Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп
След като родилка се оплака от "обиди и шамари": Медицинският надзор не откри нарушения в "Майчин дом"

След като родилка се оплака от "обиди и шамари": Медицинският надзор не откри нарушения в "Майчин дом"
Тази сутрин
Снимка: Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Снимка: Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Снимка: За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин