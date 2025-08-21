Над 370 000 потребителски разговора с чатбота Grok са били изложени на публичен достъп чрез интернет търсачки, съобщават световните медии. Компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск – xAI, все още не е коментирала случая.

Изтичането е станало заради функцията за споделяне в платформата, която неволно е направила частни разговори достъпни за индексиране от търсачките Google, Bing и DuckDuckGo – без знанието и съгласието на потребителите.

Първи за казуса съобщиха Forbes, според които бутонът „сподели“ в Grok генерира уникални линкове, които автоматично се индексират от търсачките. Много потребители са смятали, че създават частни връзки, за да ги изпратят по имейл или съобщение, но всъщност линковете са били качвани на сайта на Grok и така са ставали достъпни при търсене в интернет.

Разговорите, станали публични, разкриват тревожен набор от данни, нарушаващи собствените правила на xAI. Според публикациите, потребители са искали от Grok инструкции за производство на наркотици като фентанил и метамфетамин, методи за изработка на бомби, техники за самоубийство и дори детайлен план за атентат срещу самия Илон Мъск. Въпреки забраните на компанията, чатботът е отговарял на тези запитвания.

В изтеклите чатове е имало още и чувствителна лична информация. Forbes открива разговори с медицински и психологически въпроси, споделени лични данни, включително и паролаи, както и качени документи – електронни таблици и изображения. В някои чатове фигурират имена и местоположения на потребители, които са поверили интимни подробности на изкуствения интелект.

Нови функции – и нови рискове

В същото време компанията на Мъск обяви, че инструментът за генериране на изображения и видео към Grok вече е достъпен безплатно за всички потребители на приложението. Досега услугата беше ограничена до премиум абонати. Тя може да създава изображения по текстови команди и 15-секундни видеа със звук.

Безплатната версия запазва и т.нар. „Spicy Mode“, позволяващ генериране на сексуално съдържание и реалистични изображения на известни личности. Това поражда сериозни опасения за създаване на deepfake материали и интимни изображения без съгласие, тъй като инструментът може да изобразява разпознаваеми личности без явни ограничения.

