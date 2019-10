Неочаквана новина изненада кореспондента на Ен Би Си Нюз Кортни Кубе, чийто ресор е националната сигурност. Докато тя говореше на живо за турските въздушни удари в Сирия, синът й се появи на екрана за няколко секунди.

Въпреки че Кортни Кубе разбра, че детето й е до нея, тя се опита да продължи да говори и да запази самообладание.

"Извинете, децата ми са тук. Това е телевизията на живо", каза с усмивка Кортни, след което на екрана бе показана графика.

Видео от неочакваното нахлуване в ефир бе споделено в социалните мрежи и събра хиляди гледания.

"Понякога извънредните новини се появяват, докато отразяваш други извънредни новини", написаха MSNBC в профилите си в социалните мрежи.

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6