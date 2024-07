„На 59 години съм, така че не спирам да мисля за смъртта. Това е нещо хубаво“. Това споделя пред Би Би Си холивудската мегазвезда Киану Рийвс.

„Надяваме се, че не е осакатяващо, но се надявам и че можем да бъдем по-чувствителни в оценяването на дъха, който имаме, и към взаимоотношенията, които можем да създадем“, казва актьорът.

Поводът за разговор с него е първият му роман, който тъкмо излиза от печат - The Book of Elsewhere. Той е написан в сътрудничество с британския автор на научна фантастика Чайна Миевил. Историята проследява пътя на безсмъртен воин, който иска да може да умре.

Екипът на британската обществена медия разговаря с Киану Рийвс и Чайна Миевил в слабо осветен хотелски бар в централен Лондон.

Канадско-американският актьор е на турне със своята алтернативна рок група Dogstar във Великобритания.