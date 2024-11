Картина на Рене Магрит счупи рекорд, като беше продадена за повече от 121 млн. долара на търг на Christie's в Ню Йорк, съобщи БГНЕС.

Знаковата картина от 1954 г. беше оценена на 95 млн. долара, а предишният рекорд за творба на Магрит (1898-1967) беше 79 млн. долара, поставен през 2022 г.

#WorldRecord René Magritte’s seminal ‘L’empire des lumières’ shatters the record price for any work by the artist and any Surrealist work of art, selling for US$121,160,000 after nearly 10 minutes of bidding, closing out MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN Part I.#2021NY pic.twitter.com/pHdL3t82ur