Академик от „Куинс Колидж“ в Кеймбридж остава часове наред в капана на средновековна кула. 33-годишната Кристина Илко влязла в тоалетната на университетската си стая, но се оказало, че се е заключила и не може да излезе от нея.

Инцидентът е станал в петък следобед.

„Ами, ако никой не ме намери? Ще прекарам ли тук целия уикенд? Ще ме открият ли едва в понеделник при почистването на помещението“, споделя по-късно мислите си Кристина Илко пред британския вестник „Телеграф“.

„Опитвах се да си спомня колко време човек може да оцелее само на вода. Надявах се, че няма да умра в тоалетната. Удрях вратата със слушалката на душа и се опитвах да я отворя насила. Крещях за помощ, но никой не ме чуваше“, разказва още тя.

Д-р Илко продължава да опитва да отвори вратата. В опитите си тя получила и натъртване на рамото.

Тогава в малкото помещение без прозорци жената си спомня героя от любимия си телевизионен сериал Макгайвър. Така след седем мъчителни часа стига до спасителната си идея – да използва молив за очи и клечка за уши от дамската си чанта.

Кристина Илко пъхва молива през ключалката на тежката врата, за да премести резето от другата страна. След това използвала и клечката за уши, докато вратата най-накрая се отваря.

I will be speaking today with @theJeremyVine about my incarceration at 1.30pm @BBCRadio2. Does this make my tower a radio tower? pic.twitter.com/yYDTxiUOnD