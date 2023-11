Излезе новата песен на "Бийтълс" с гласа на покойния член на групата Джон Ленън, разработена с помощта на изкуствен интелект, съобщи звукозаписната компания Universal.

Now and Then е обявена за последната песен на групата и включва части, записани от Пол Маккартни и Ринго Стар, както и от покойния Джордж Харисън. Заради предварителните поръчки в онлайн магазина на групата виниловите плочи и касетите вече са изчерпани.

"Това вероятно е последната песен на "Бийтълс", в която се чуваме всички. Истинска песен на "Бийтълс", каза Пол Маккартни в кратко видео, публикувано онлайн в сряда.

Заглавието е измислено от Джон Ленън при записа на демоверсията през 70-те години в Ню Йорк. Музикантът е убит през 1980 г. През 1994 г. съпругата му Йоко Оно предоставя лентата на останалите членове на групата, пише БТА.

Съществуващата технология обаче не позволява гласът на Джон Ленън да звучи с необходимото качество и затова парчето остава в архива. През 2021 г. режисьорът Питър Джаксън заснема документалната поредица Get Back. Гласът на Ленън е зает от касета и разделен от звука на пианото с помощта на новите технологии.

"Отново чухме гласа на Джон кристално чист", каза Пол Маккартни.

Към оригиналната демоверсия е добавен запис на електрическа и акустична китара, направен от Джордж Харисън през 1995 г. Харисън почина през 2001 г. Песента е завършена през миналата година в студио в Лос Анджелис с добавяне на барабани от Ринго Стар, пиано и бас китара от Пол Маккартни, както и гласовете на двамата живи бийтълси.

"Беше много вълнуващо. Сякаш Джон отново е сред нас", каза Ринго Стар.

В интервю за Би Би Си през юни Пол Маккартни разказа за работата по записа.

"Работим по последната песен на "Бийтълс" - това е демоверсия на Джон. Няма нищо изкуствено или синтетично, всичко е истинско. Изчистили сме някои записи", казва той.

Съществуването на демото е било предварително известно, а Пол Маккартни не е крил желанието си да даде нов живот на песента. По думите на Маккартни проектът не е бил завършен заради нежеланието на Джордж Харисън.