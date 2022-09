Второто издание на ARTE Feastival във Велинград е вече зад гърба ни. Цели три дни – 26, 27 и 28 август, фестивалът отново предложи разнообразна музикална програма, комедийни стенд-ъп спектакли, демонстрации на известни шеф готвачи на живо, кино маратон, куестове, занимателна детска зона, певчески риалити конкурс, вкусна храна и отбрани напитки очакват посетителите.

След силния си дебют миналата година тази видяхме още големи имена като ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, The Cardigans, N.O.H.A., Kosheen, S.A.R.S., Bomfunk MC's, Delinquent Habits, Gipsy Groove и Sister Bliss от Faithless, Leeroy Thornhill от Prodigy, AronChupa & Little Sis Nora и John Newman.

Снимки: Орлин Николов, rockthenight.eu

Срещнахме се с фронтмена на една от бандите часове, преди да се качат на сцената в неделя. А именно с Жарко Ковачевич от добре познатата и любима на българската публика сръбска банда S.A.R.S. Той ни разказа какво ново се случва с тях и какво са подготвили този път за феновете на ARTE Feastival.

„В момента сме в лятната част от турнето, така че обикновено сме на път и това е основното. Имаме толкова много страхотни концерти и се радваме, че сме за първи път във Велинград. В събота имах възможността да видя какво се случва на фестивала. Много ми харесва и нямаме търпение да се качим на сцената в 18:30 ч.“, разказа пред bTV Новините Жарко.

Тази пролет S.A.R.S. издадоха нова песен - Hej Kafano („Хей, кафене“). Клипът към нея сякаш прави препратка към пандемията от коронавирус и онлайн срещите.

„Направихме демото на песента през януари 2020 г. Казахме си - добре, ще издадем албум, но след това дойде кризата с коронавируса и всички знаем какво се случи след това. В Сърбия също затвориха градове. Много хора бяха нетърпеливи да отидат, например в кафене, за да се видят с приятели. Бяхме доста изолирани и стояхме предимно вкъщи няколко месеца. Просто чакахме всичко да приключи, да имаме отново нормален живот, да отидем да изпием едно кафе и да се забавляваме. Така че това е основното нещо, което стои зад песента. Във видеото включихме нашите фенове, като ги накарахме да изпратят клипове, на които се забавляват в кафене. Получихме много видеоклипове и те станаха част от клипа към Hej Kafano“, разказа Жарко Ковачевич.

Няма как да не ни направи впечатление интересното съвпадението на името на групата S.A.R.S. и това на коронавируса - SARS-CoV-2. Отрази ли се обаче пандемията на групата и вдъхнови ли ги за нова музика?

„Пандемията се отрази негативно на цялата банда. Започнахме да свирим по-активно от 2009 г. до коронакризата и нямахме такива дълги паузи. Аз лично не го приех добре и бях малко по-тревожен и депресиран. Не ми се искаше да правя песни, свързани с това. Радвам се, че всичко свърши. Имахме много време да помислим върху себе си и за това какво ще правим, след като пандемията приключи. Така че що се отнася до творчеството – нямаше такова, бяхме по-скоро депресирани“, споделя Жарко.

В момента S.A.R.S. работят върху това да завършат демо песните си, които са създали в началото на 2020 г. Надяват се това да се случи до края на годината.

Подготвили ли са нещо специално за българската публика на второто издание на фестивала?

„Смятам, че не може да се експериментира твърде много по време на фестивала. Имаме около 75 минути сценично време, така че ще се опитаме да изсвирим всичките си най-големи хитове. Сигурен съм, че всички чакат песента Perspektiva, така че задължително ще я изпълним“, обеща Жарко.

В песента S.A.R.S. пеят, че реалността е черно-бяла, а перспективата ни – сива. Все още ли бандата смята така и „сиво“ ли бъдеще ни очаква в контекста на войната, която се случва близо до нас?

„Почти нищо не се е променило. Може би някои ситуации, различна политика. Но някои неща не се променят. Това е и добре, и зле, защото на Балканите не се случват толкова хубави неща, особено в политиката, но без тях щеше да е скучно“, смята фронтменът на S.A.R.S.

Освен на Балканите групата има и много концерти и на други места по света. Има ли обаче разлика между публиката на Балканите и тази в Европа и разбират ли европейците балканската кръв и ритъм?

„Няколко пъти имахме възможност да свирим в Брюксел. Участвахме във фестивал, където по-голямата част от публиката не разбираше какво пеем. Но най-хубавото е, че успяхме да ги накараме да танцуват и да се наслаждават на шоуто. Така че мисля, че те със сигурност са разбрали музиката ни“, разказва Жарко.

Казва още, че много от участията им това лято са били невероятни.

„Мисля, че след коронакризата хората чакаха с нетърпение да отидат на концерт. Всички са заредени с енергия и адреналин. На това турне публиката е много по-шумна, отколкото преди“, допълва той.

А кое е най-странното и смешно нещо, което се е случило на сцената?

„Да разкажа някоя луда история по телевизията - о, не! Има много такива, но в момента не ми изниква конкретна в главата. Имам толкова много хубави спомени, но трябва да помисля“, казва Жарко, обещавайки следващия път всеки път да ни разкаже някоя.

S.A.R.S. са посветили цяла песен на ракията. Затова идва и естественият въпрос – носят ли ракия за концерта във Велинград?

„Не донесохме ракия, но организаторите се погрижиха за това и имаме ракия в бекстейджа, която чака за шоуто“, смее се Жарко Ковачевич.

И наистина, преди да изсвирят култовото парче Rakija, Жарко хвърли от сцената в публиката няколко пластмасови шишета с ракия. Преди това обаче момчетата жадно отпиха от любимата на Балканите „огнена вода“.

Публиката обаче не пи само ракия на фестивала. Другата банда, която "почерпи" феновете, бе Delinquent Habits, която бе подготвила шотове с текила, раздавайки ги на хората най-отпред.

Друг запомнящ се момент бе, когато чаровната французойка ZAZ, която видяхме в петък, извади лист хартия на сцената, сложи очила и започна да чете на български.

Очакваме и третото издание на ARTE Feastival през 2023 г., а билетите вече са в продажба.