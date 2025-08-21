Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско шосе“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.Ж. е задържан за срок до 72 часа.

Инцидентът стана в сряда, когато около 15:30 часа обвиняемият нанасъл удар с нож в областта на корема на И.Б.

Обвиняемият А.Ж. е причинил на И.Б. средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в коремната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK