Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот“ (Eurojackpot), съобщи словенският портал „24 часа“.

Късметлията е взел печалбата си в последния момент – точно преди да изтече крайният срок от три месеца, предаде БТА, като се позова на портала.

Крайният срок за получаване на печалбата е днес – 21 август, следователно победителят буквално на косъм не е загубил цялата сума.

Ако спечелилият не успее да вземе парите си в рамките на 90 дни, според правилата сумата трябва да бъде върната във фонда на „Евроджакпот“ и се прехвърля за новия кръг.

По закон от тази сума се удържа 15-процентен данък, което значи, че печелившият словенец ще получи чиста сума от 31,7 милиона евро, а общината, в която живее – близо 5,6 милиона евро.

„Не мога да разкрия информация защо този конкретен победител е чакал до последния момент, защото в Лотарията много внимателно защитаваме поверителността и анонимността на печелившите, което означава, че не разкриваме никаква информация“, каза Тина Джиновски от Лотария Словения пред портала.

По думите ѝ не са имали подобен случай досега.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK