Най-новият тотомилионер у нас е от Бургас. Печалбата този път е над 3 милиона лева. Друг участник от София спечели 4 милиона лева преди малко повече от месец. Тази година има засилен интерес към играта, отчитат от Българския спортен тотализатор.

Най-новият късметлия, станал милионер, е осмият за годината и 146-ият в историята на тотото в България.

„Новият победител от Бургас е традиционен играч в играта 6/49 със залог от 12,40 лв. печели джакпот от 3 милиона и 647 хиляди лева. Късметлийските градове са Бургас, Варна, Пловдив и София. Имаме и други участници с големи печалби от Бургас“, каза изпълнителният директор на Спорт Тото Любомир Петров.

Преди две години късметлия отново в Бургас печели около 3 милиона лева. Във Варна тази година беше спечелен вторият по големина джакпот – 11 милиона и 300 хиляди лева. А в София последният тотомилионер е от 10 юли и също грабна сумата от над 3 милиона лева.

„Тази година е рекордна от гледна точка на джакпотите, досега имаме 7 милионера, като един от тях е от лотарийната игра 60 години Спорт Тото, който е първият милионер в лотарийните игри на Българския спортен тотализатор“, каза още Любомир Петров.

Обикновено играчите избират рождените дни на своите най-близки роднини и това са най-масовите залози, отбеляза изпълнителният директор.

„Повечето редовни играчи играят с едни и същи числа в продължение на много години. Математически вариантът да спечели е много по-голям, отколкото ако всеки път играе със случайни числа. Интересно е, че има около 200-300 залози всеки път от 1 до 6, от 2 до 7 и т.н.“, добави той.

Тази година има осезаем интерес към играта, отчитат от Българския спортен тотализатор. Очакванията са за още по-голям интерес през есента, когато ще бъдат пуснати и нови талони.

След скандала с изтеглянето на числото 41 в играта 5/35 правилата при теглене са променени – контролът е увеличен, наблюдението е засилено, а изпълнителният директор лично присъства на всеки тираж.

