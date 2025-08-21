dalivali.bg
Руското външно разузнаване: Украйна крие пленяването на българи и гърци, сражавали се за Русия

Според руското разузнаване „Киев замита под килима“ неудобни епизоди и не включва военнопленници в списъците за обмен, а ги връща обратно в държави от ЕС

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:19 ч. 21.08.2025 г.

Киев полага значителни усилия да прикрие факта, че голям брой „убедени антифашисти“ от различни страни по света участват в специална военна операция на страната на Русия, твърди Службата за външно разузнаване на Руската федерация (СВР).

На 20 февруари СВР разпространи съобщение, в което твърди, че са заловени граждани на държави от Европейския съюз, сражаващи се срещу Украйна, но без да представя доказателства.

Според руското разузнаване „Киев замита под килима“ неудобни епизоди от „войната с Русия“.

Според СВР са засекретени случаите на граждани на Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и други страни от ЕС, които официално се считат за съюзници на Украйна, се присъединяват към редиците на руската армия.

„Когато бъдат заловени, украинските власти не ги включват в списъците за обмен, а ги предават на европейски държави със задължението да не допускат подобен факт да бъде оповестяван публично в медиите“, отбеляза СВР.

Кога може да бъде съден или освободен военнопленник?

Женевската конвенция описва категориите лица, които трябва да бъдат признати за военнопленници.

Статутът е придружен от международни правила, защитаващи лицата, които попадат в тази категория. Статут на военнопленник се предоставя на членове на въоръжените сили на дадена държава – т.е. бойци.

Той се предоставя и на други въоръжени сили, сражаващи се от името на страна в конфликта, при условие че отговарят на определени изисквания, за да се разграничат от цивилните.

И накрая, цивилният персонал, военните кореспонденти, контракторите и други цивилни лица, които придружават въоръжените сили, имат право на статут на военнопленник.

Бойците имат право да участват във военни действия от името на държава. След като бъдат заловени, такива лица могат да бъдат интернирани, за да им се попречи да се върнат на бойното поле и да участват в боевете. Докато са интернирани, с тях трябва да се отнасят хуманно.

Важно е да се отбележи, че те не могат да бъдат наказателно преследвани за участие във военни действия (параграф 20).

Въпреки че не трябва да бъдат преследвани само за това, че са се сражавали от името на страна в конфликта, военнопленниците могат да бъдат съдени, ако извършат престъпление срещу наказателния кодекс на задържащата държава.

Освен това, те трябва да бъдат съдени, ако са извършили тежки нарушения на Женевските конвенции или други военни престъпления.

Военнопленниците биват незабавно освободени след края на военните действия. Те могат да бъдат прехвърляни на други страни по Третата конвенция, само след като задържащата държава е установила, че държавата, на която са прехвърлени, желае и е способна да прилага Конвенцията.

