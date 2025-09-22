ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България

На 22 септември 2025 г. отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България.

През целия ден във Велико Търново тече празнична програма.

По традиция честванията за 22 септември започват от църквата „Свети 40 мъченици“, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

Там отново се чете текстът на Манифеста и се освещават бойните знамена.

След това с празнично шествие гостите на града се отправят към историческия хълм „Царевец“, където с военен ритуал се издига националния трибагреник.

Кулминацията на честванията ще бъде вечерта – тържествената заря проверка на площада пред крепостта „Царевец“.

Може да проследите честванията в нашия онлайн репортаж:

