ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България

На 22 септември 2025 г. отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България.
През целия ден във Велико Търново тече празнична програма.
По традиция честванията за 22 септември започват от църквата „Свети 40 мъченици“, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.
Там отново се чете текстът на Манифеста и се освещават бойните знамена.
След това с празнично шествие гостите на града се отправят към историческия хълм „Царевец“, където с военен ритуал се издига националния трибагреник.
Кулминацията на честванията ще бъде вечерта – тържествената заря проверка на площада пред крепостта „Царевец“.
Може да проследите честванията в нашия онлайн репортаж:
22.09.2025 14:03:38
Костадин Костадинов за празника: Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден
„Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична“.
Това обяви в пост във Фейсбук по случай Деня на независимостта лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
22.09.2025 13:48:45
Ивайло Мирчев за Деня на независимостта: Не е еднократен акт, отдалечен назад във времето
„Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето“, обяви в пост във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш, отбеляза още Мирчев.
22.09.2025 13:05:16
София отбелязва 117 години независима България на пл. „Княз Александър I“
Честванията в София по случай 117 г. от обявяването на независимостта на България започнаха в 11 ч. пред паметника „Независимостта на България“ на пл. „Княз Александър I“.
В програмата участват Националната гвардейска част и Софийският духов оркестър.
22.09.2025 11:44:54
Слави Трифонов за Деня на независимостта: Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта
„Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта“, написа в пост във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов по случай Деня на независимостта.
22.09.2025 11:29:26
Бойко Борисов поздрави българите за празника с пост „Денят на независимостта на България е“
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българите за празника с поста във Фейсбук със знамето на България и текст „Денят на независимостта на България е“.
22.09.2025 11:28:25
Историк: От 1908 година ние сме държава, смятана за Япония на Балканите
22.09.2025 11:11:49
Атанас Зафиров за Деня на независимостта: Венецът на българските борби за свобода и равноправие
„На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“, обяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на Независимостта.
Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение.
22.09.2025 09:33:48
Наталия Киселова за Деня на независимостта: Когато сме заедно, постигаме много повече
По случая Деня на независимостта председателят на Народното събрания Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на Народното събрание – „Съединението прави силата“.
„Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, отбеляза Киселова.
22.09.2025 09:24:29
Развитието на Велико Търново: Кои са предизвикателствата пред старопрестолната столица?
Разговор за настоящето и бъдещето на Велико Търново, стъпващо върху славната история с кмета на града Даниел Панов в празничното предаване на "Тази сутрин".
22.09.2025 09:20:17
„Звук и светлина“: 2400 прожектора и 140 светкавици озаряват Царевец в зрелищен спектакъл
Български и чешки учени създават впечатляващия спектакъл „Звук и светлина“ преди 40 години.
„На много места в света, където съществуват подобни програми, има и дикторски текст, който остава неразбираем. Тук художественият екип решава основната част да бъде само с изразните средства на звука и светлината“.
22.09.2025 08:37:25
"Няма празник без военен духов оркестър": Поздрав за зрителите на bTV
Миналата година е завършено проучване на гвардейския оркестър, което разкрива интересни факти за отражението му върху българската музикална култура.
22.09.2025 08:36:51
Защо княз Фердинанд избира да изчете Манифеста от гара Трапезица?
Гара Трапезица е мястото, където княз Фердинанд пристига, за да изчете Манифеста за обявяването на независимостта на България.
Защо избира тази малка гара – вижте коментара на историка Тодорка Недева:
22.09.2025 08:25:02
Румен Радев за Деня на независимостта: Отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни
„Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще“.
Това гласи поздравът на президента Румен Радев по повод Деня на независимостта на България, който отбелязваме на 22 септември.
22.09.2025 08:09:12
Росен Желязков за Деня на независимостта: Велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост
Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост.
Това гласи поздравът на премиера Росен Желязков по повод Деня на независимостта на България.
22.09.2025 08:03:33
Какво е да бъдеш независим днес и осъзнаваме ли смисъла на независимостта?
Проф. Милко Палангурски разказва за историческото и съвременното значение на независимостта
22.09.2025 07:56:51
Делян Пеевски за Деня на независимостта: Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората!
„Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората! Честит Ден на независимостта!“
Това гласи поздрава на лидера „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски за Деня на независимостта, който отбелязваме на 22 септември.
22.09.2025 07:41:03
Историческият манифест отблизо: Какви тайни крие документът?
Оригиналът на Манифеста за обявяване на Независимостта на България се пази в Централния държавен архив.
Българският народ, свободен и независим. Княз Фердинанд прочита текста на манифеста в търновската църква "Свети 40 мъченици". Автор на тържествения вариант на манифеста е художник, чието име остава свързано с цялата културна история на страната ни.
