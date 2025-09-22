Честванията в София по случай 117 г. от обявяването на независимостта на България започнаха в 11 ч. пред паметника „Независимостта на България“ на пл. „Княз Александър I“.

В програмата участват Националната гвардейска част и Софийският духов оркестър.

Отбелязването на Деня на Независимостта се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.

Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра. Независимостта е естественото продължение на свободата. Тя беше извоювана с цената на много жертви, а независимостта – с мъдрост и кураж“, каза кметът на София Васил Терзиев по повод 117-годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Терзиев допълни, че България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава.

22 септември е обявен за официален празник с решение на 38-ото Народно събрание от 10 септември 1998 г. Празникът се отбелязва по стар стил.

През 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново, днешно Велико Търново, княз Фердинанд I с манифест обявява независимостта на Княжество България.

