На 22 септември 2025 г. отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България.

През целия ден във Велико Търново тече празнична програма.

По традиция честванията започват от църквата „Свети 40 мъченици“, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

Там отново ще бъде прочетен текста на Манифеста и ще бъдат осветени бойните знамена.

След това с празнично шествие гостите на града ще се отправят към историческия хълм „Царевец“, където с военен ритуал ще бъде издигнат националния трибагреник.

Кулминацията на честванията ще бъде вечерта – тържествената заря проверка на площада пред крепостта Царевец.

Може да проследите честванията в нашия онлайн репортаж:

