Днешната тълпа, стичаща се на погребението на Чарли Кърк, е изпълнена с млади хора, чувстващи се свързани с консервативния инфлуенсър. Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ, съобщи Си Ен Ен.

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст“, каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University, която напусна кампуса в 2 сутринта, за да стигне до стадиона, където ще се състои траурната церемония.

„Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем“, добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от вярата му.

Нейната приятелка Емили Блуменшайн каза, че се е почувствала принудена да присъства на днешната служба, за да покаже солидарност с посланието на Кърк.

„Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и за истината, и да го подкрепим семейството му“, заяви Блуменшайн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще води днешната възпоменателната церемония в памет на Чарли Кърк.

Докато напускаше Белия дом, за да отлети на запад, Тръмп заяви, че възпоменателната служба има за цел „да почете живота на един велик човек. Наистина велик човек“. Той добави: „Ще бъде много интересен ден. Много труден ден“.

Люк Браво от Фресно, Калифорния, каза, че убийството на Кърк го е засегнало силно.

