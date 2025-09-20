Тайните служби на САЩ задържаха въоръжен мъж на стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, където на 21 септември ще се проведе възпоменателна служба за убития активист Чарли Кърк, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на източници.

„Това лице не е упълномощен служител на събитието и в момента е в арест“, се казва в изявление на Сикрет сървиз. Според неназован служител на реда, мъжът е носел пистолет и нож. Той е показал и „невалидна лична карта“. Тайните служби и местната полиция разследват инцидента, предаде БГНЕС.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Освен това Кърк многократно се е изказвал против американската военна помощ за Украйна.

