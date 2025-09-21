Тежка катастрофа е станала на булевард „Драган Цанков“ в София, има загинали, научи bTV.
Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.
Мотор с двама души се блъска в автомобил. Загинал е шофьорът на леката кола и мотористът. 18-годишно момиче е с тежка травма и е откарано в болница.
Сигналът е подаден в 12:33 ч.
Има автомобили на Спешна помощ и на полицията. Движението в района е затруднено.
