Тежка катастрофа е станала на булевард „Драган Цанков“ в София, има загинали, научи bTV.

Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.

Мотор с двама души се блъска в автомобил. Загинал е шофьорът на леката кола и мотористът. 18-годишно момиче е с тежка травма и е откарано в болница.

Сигналът е подаден в 12:33 ч.

Снимка: bTV

Има автомобили на Спешна помощ и на полицията. Движението в района е затруднено.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK