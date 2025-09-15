Кадри от зверска катастрофа, станала на булевард Ботевградско шосе в посока изхода на София, разпространиха потребители на фейсбук.

По първоначални данни той е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа. Изясняват се причините за инцидента.

На снимки в групата "Катастрофи в София" се вижда автомобил, буквално разчленен на две. По пътното платно са разпилени безброй части, автомобилни гуми, изпочупени стъкла.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

На място има няколко екипа на полицията. Движението в района е затруднено. Очаква се разчистване на платното и извозване на останките от лекия автомобил.

Полицията не съобщава дали е имало спътници с водача. На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда откъсната човешка ръка. По непотвърдена информация при катастрофата има един загинал.

