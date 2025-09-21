Почина продуцентът Росен Цанков, съобщи режисьорът Димитър Гочев.

"Светъл път, Росене! На Росен Цанков – син на Вили Цанков и Ламбо, приятел и партньор още от студентските години, та чак до днес. Заедно преминахме през създаването на СИА и Камера преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове", пише Гочев във Фейсбук.

"Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания. Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!", завършва Димитър Гочев.

В интервю за bTV през 2019 г. Росен Цанков сподели, че Стефан Данаилов го е научил на всичко от живота и му е помогнал за най-важното – да оцелее.

„Има два вида хора на света – Стефан Данаилов и останалите“, каза тогава Росен Цанков.

Кой е Росен Цанков?

Росен Цанков е роден в София. Принадлежи на известен интелектуален род. Дядо му Хрисан Цанков е актьор и режисьор, директор на Народния театър. Баща му е големият режисьор Вили Цанков. В отглеждането му участва и Стефан Данаилов, който се жени за майка му Мария.

Завършва операторско майсторство във ВИТИЗ. Работи по някои от най-известните телевизионни проекти у нас.

През 2016 г. Цанков става оператор на свободна практика.

