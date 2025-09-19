“Всяка година преди началото на националните информационни седмици за осиновяването, ние от Българска асоциация осиновени и осиновители молим от агенция „Социално подпомагане“ да ни дадат официална статистика - брой вписани деца, брой осиновени деца, по няколко показатели. Като ние задаваме съответните въпроси, от агенция „Социално подпомагане“ отговарят, но не изцяло“.

Това коментира пред bTV психологът Величка Дошева.

По време на националните информационни седмици екип от хора от асоциацията обикаля цяла България, за да повиши информираността на обществото относно процеса на осиновяване.

По думите на Величка Дошева броят на осиновените деца намалява, тъй като по статистика много често намалява и броят в годините на вписаните в регистъра деца, въпреки че те биват извеждани от семейната среда по една или друга причина.

Това означава, че има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени – „защото много често децата с години не биват вписвани в регистъра по една или друга причина“.

„Ако в област Видин има 100 деца, изведени от семействата, и се работи с тях по реинтеграция, и да кажем при 50 деца е успешна реинтеграцията и са върнати в семейна среда, останалите 50, за които ни е дадена официална статистика и е неуспешна реинтеграцията, би следвало по закон да бъдат вписани в регистъра, но това не се прави“, посочи Величка Дошева.

Тя обясни, че е много трудно за децата, които са над 10-12 години, да получат шанс за осиновяване - дори когато са вписани в регистъра за международно осиновяване.

В българското общество обикновено кандидат-осиновителите искат деца, които са на ниска възраст - най-много до 3 години, обясни Величка Дошева.

„От около година и половина-две се получи така нареченият правен вакуум в осиновяването - поради невъзможността все още да стартира Националната единна електронна система за пълно осиновяване. Тя е влязла в сила като закон. Съответните регионални дирекции и „Социално подпомагане“ би следвало да вписват децата в тази национална система, но тя не работи“, коментира експертът.

Очаква се към края на 2026 г. да заработи тази национална единна система.

“Чест прави на Министерство на труда и социалната политика и в лицето на заместник-министър Иван Кръстев, който прояви изключителна заинтересованост и чувствителност по темата и неколкократно прие да разговаря с асоциациите, които са заинтересовани“, обясни Величка Дошева.

