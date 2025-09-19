Джордан е осиновена, когато е на 16 години – от Стара Загора пристига в САЩ.

„Нямам точно спомен колко време съм чакала. Просто в един момент спрях да чакам, защото година-две-три-четири-пет нищо не се случва, спираш да чакаш и спираш да вярваш, че ти може да бъдеш осиновен“ сподели тя в ефира на „Тази сутрин“.

„Моят късмет се появи през 2017 г. и аз разбрах, че има американско семейство, което е проявило интерес към мен. Получих обаждане от директорката на дома и веднага се прибрах, за да разбера повече за семейството“, разказа Джордан.

„Когато разбрах, казах, че веднага искам да замина – буквално, ако мога да тръгна ей сега. Отне 8 месеца цялата процедура и 2018 г. през август аз вече бях в Щатите. Когато заминах бях на 16 години, цял живот преди това съм живяла в институция. Откакто се помня, съм в домове за деца“, сподели момичето.

„Когато бях на 14 години, за първи път се запознах с биологичната си майка, която прояви интерес да ми каже защо съм в тази институция – аз обаче нямах вече никакво желание да слушам каквото и да било и когото и да било. Имам американски брат и сестра. От България имам един брат, с когото аз не поддържам вече връзка от много години – просто никога не съм го усещала близък до себе си“, разказа Джорджан.

„Аз имах възможност да бъда осиновена на 11 години. Семейството беше от Стара Загора. Кацна врабчето веднъж на моето рамо и аз го бутнах, защото не се получиха нещата, не беше правилният момент“, сподели още тя.

„Аз самата до ден днешен не мога да си обясня с какво съм заслужила това, което имам днес. Аз просто винаги се стараех да правя добро и да играя по правилата. Всеки заслужава да бъде обичан. Много се радвам, че попаднах точно в това семейство. Всички си отиваме“, допълни тя.

