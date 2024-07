Тя разобличава жестоката система, предполага, че в Грузия има до 120 000 случая на откраднати бебета.

Често осиновителите не знаят, че децата, които приемат в домовете си и отглеждат като свои, са били отвлечени. Както и че някой дълго е страдал и тъгувал за тях и дори не подозира, че животът на новороденото им бебе е продължил.

Самата Тамуна Мусеридзе през 2016 година открива, че има два акта за раждане с различни дати, докато разчиства къщата на майка си след смъртта ѝ.

„Открихме, че това се е случвало системно. Както и че има повече от 100 000 откраднати деца в болниците на Грузия“, казва Мусеридзе пред националния оператор на Австралия (ABC).

Чрез разследване, което прави, Тамуна Мусеридзе, открива че схемата се ръководи от организирани престъпници, които имат широк кръг от съучастници. Сред тях са и лекари, и държавни служители.

Често болничният персонал лъже родителите, като им казва, че децата им са умрели при раждането. След това бебета са предавани до определени хора, за да бъдат продавани на други семейства.

Майката на Ана – Патмани, казва, че през 2005 година е платила хиляди долари - достатъчно, за да си купи малък апартамент в Грузия по онова време, за да я осинови. Преди това е чакала в продължение на години възможността да осинови дете.

