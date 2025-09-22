В понеделник – 22 септември, когато посрещаме есента, ще бъде слънчево в цялата страна.

В сутрешните часове на отделни места в низините, а през деня над източните райони ще има временни увеличения на облачността.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 28°

Пловдив – 29°

Варна – 26°

Бургас – 25°

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Във вторник ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а минималните – между 10° и 15°.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

В петък и през почивните дни ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места, главно в западната половина ще има и валежи. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните между 9° и 14°.

