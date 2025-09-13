В началото на септември сме в рога на изобилието от зеленчуци. Затова сега е моментът да се подготвим за зимата, когато също трябва да си набавяме антиоксиданти, витамини, минерали, фибри и пробиотици от растителен произход.

Според проф. Донка Байкова от зимнините полезна е широко разпространената у нас туршия от сурови есенни зеленчуци - зелени домати, моркови, целина, зеле, карфиол, камби, чушки и други.

На 1 литър вода се добавят 15 грама едра морска сол. Водата да покрие добре зеленчуците и да се добави коренче хрян или джинджифил, или пък резен дюля.

Най-добре е туршията да се приготвя в по-малки стъклени опаковки. Затваря се и се съхранява на тъмно и хладно място.

Киселото зеле е по-богато на витамин C от прясното зеле. Сокът на киселото зеле също е много полезен - с противовъзпалителни ефекти.

Консултацията е извършена специално за bTV. Всяка събота в bTV Времето след Новините в 19 ч. ще ви представяме полезна информация, свързана с храненето според времето и сезона, изготвена от най-добрите специалисти в България.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK