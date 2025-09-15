Какво време ни очаква до края на септември?

В началото на периода, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, облачността ще е значителна, до обяд над Централна България - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, в отделни планински райони интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки.

След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух.

Минималните температури ще са между 12° и 16°, а максималните - между 22° и 27°. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 24° и 29°, а минималните ще са между 9° и 14°. В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.

През първия ден в Северна България ще продължи да духа умерен северозападен вятър, който през втория ден ще отслабне. Температурите ще се повишават. През почивните дни ще се усили вятърът от североизток. Ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Югозападна България, където са възможни и изолирани слаби превалявания. В събота ще е все още топло, но в неделя дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.

През първите дни от следващата седмица температурите ще се повишат. Времето ще е предимно слънчево, на места в низините в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност. Към 25-26 септември се повишава вероятността за преминаването на атмосферно смущение. На места ще превали краткотраен дъжд.

Температурите относително ще се понижат. През следващите два дни ще бъде предимно слънчево, сутрин на места с намалена видимост.

В края на септември отново ще премине атмосферен фронт, по който на места от запад на изток ще превали дъжд. Температурите слабо ще се понижат, оставайки по-високи от климатичните норми.

