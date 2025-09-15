dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 15°
09 Облачно 16°
10 Разкъсана облачност 18°
11 Разкъсана облачност 20°
12 Облачно 22°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

Какво време ни очаква до края на септември?

През първите дни от следващата седмица температурите ще се повишат

Снимка: iStock

Борислав Лазаров Борислав Лазаров

Публикувано в  08:00 ч. 15.09.2025 г.

В началото на периода, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, облачността ще е значителна, до обяд над Централна България - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, в отделни планински райони интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки.

Облачно с дъжд и гръмотевици на 15 септември

След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух.

Минималните температури ще са между 12° и 16°, а максималните - между 22° и 27°. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 24° и 29°, а минималните ще са между 9° и 14°. В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен.

Снимка: bTV

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.

През първия ден в Северна България ще продължи да духа умерен северозападен вятър, който през втория ден ще отслабне. Температурите ще се повишават. През почивните дни ще се усили вятърът от североизток. Ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Югозападна България, където са възможни и изолирани слаби превалявания. В събота ще е все още топло, но в неделя дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.

Снимка: bTV

През първите дни от следващата седмица температурите ще се повишат. Времето ще е предимно слънчево, на места в низините в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност. Към 25-26 септември се повишава вероятността за преминаването на атмосферно смущение. На места ще превали краткотраен дъжд.

Температурите относително ще се понижат. През следващите два дни ще бъде предимно слънчево, сутрин на места с намалена видимост.

В края на септември отново ще премине атмосферен фронт, по който на места от запад на изток ще превали дъжд. Температурите слабо ще се понижат, оставайки по-високи от климатичните норми.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)
С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?

С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?
„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе

„Избързаха, защото ги натискахте за версии“: Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
Тази сутрин
Снимка: Учители от пловдивско училище станаха хит с клип преди 15 септември
Учители от пловдивско училище станаха хит с клип преди 15 септември
Снимка: „Оправихме си несесерите, приготвихме раниците“: Близначките Деа и Кая прекрачват училищния праг за първи път
„Оправихме си несесерите, приготвихме раниците“: Близначките Деа и Кая прекрачват училищния праг за първи път
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев