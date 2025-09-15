dalivali.bg
Облачно с дъжд и гръмотевици на 15 септември

Максимални температури - между 22 и 27 градуса

Публикувано в  07:08 ч. 15.09.2025 г.

Публикувано в  07:08 ч. 15.09.2025 г.

Днес времето ще е със значителна облачност, дъждове и гръмотевици. До обед такива са изгледите за Западна и Централна България. По-значителни валежи се очакват над планинските райони.

В навечерието на първия учебен ден – времето се разваля

Следобед - намаление на облачността и слънчеви часове.

Максимални температури - между 22 и 27 градуса. За София - около 23, 25 градуса в Пловдив и 26 във Варна.

Утре сутринта над Източна България и котловините ще има условия за мъгли. После - слънчеви часове и слабо повишение на температурите.

Към сряда - усилване на вятъра и превалявания на места в Северна България и планинските райони. В четвъртък и петък сутринта отново ще има условия за мъгли над низините и котловините. Към обед - слънчеви часове и малко по-високи температури.

