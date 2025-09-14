В неделя времето ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°. В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над западните райони от Балканите облачността ще е значителна. В Босна и Херцеговина и Хърватска ще има валежи от дъжд, на отделни места и ще прегърми. Над централните райони от полуострова облачността ще е разкъсана, почти без валежи, а на изток ще е предимно слънчево.

До вечерта и в централните райони ще завали дъжд. Максимални температури: за София – 27 градуса, Истанбул – 26, Букурещ и Белград – 27, Солун – 28 градуса, Скопие и Атина - 31.

