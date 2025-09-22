Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост.

Това гласи поздравът на премиера Росен Желязков по повод Деня на независимостта на България.

По традиция честванията днес започват от църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Тръново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

Ето и целия поздрав на Росен Желязков:

„Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост.

Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии.

Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование.

Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство.

Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава.

Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие.

Честит празник!“

