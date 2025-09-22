Жителите на квартал Дружба в София излизат отново на протест. Близо 40 000 души в източния квартал на София ще останат без парно и топла вода в продължение на три месеца до Нова година.

Причината е ремонт, който трябва да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември. Ще бъдат ремонтирани над 10 км тръби от топлопреносната мрежа заради сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години. Ще бъдат засегнати над 120 жилищни сгради, училища и детски градини.

Това, което най-много възмущава хората, е периодът, избран за извършване на ремонта, както и неговата продължителност.

Протестът ще се състои от 16:00 ч. при светофара на бул. "Цариградско шосе" и на пътя за Горубляне.